Протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 5,7 млрд грн для 835 господарств;

Вінницька – 4,1 млрд грн – для 894;

Одеська – 4 млрд грн для 819;

Кіровоградська – 3,7 млрд грн для 1 112;

Харківська – 3,3 млрд грн для 516;

Дніпропетровська – 2,7 млрд грн для 575;

Львівська – 2,7 млрд грн для 626;

Волинська – 2,7 млрд грн для 464.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 21,7 млрд грн виділено для 1 251 підприємств;

Дніпропетровська – 7,5 млрд грн для 946;

Вінницька – 7,4 млрд грн для 1 297;

Кіровоградська – 6,9 млрд грн для 1 584;

Одеська – 6,4 млрд грн для 1 179;

Черкаська – 6,2 млрд грн для 526;

Львівська – 5,8 млрд грн для 860;

Тернопільська – 5,8 млрд грн для 506.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив на один рік строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами за програмою «Доступні кредити 5-7-9» до 31 березня 2026 року.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.