Уряд погодив зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності, розташованих на території Гайсинського району Вінницької області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З категорії земель лісогосподарського призначення вони перейдуть до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення та будуть передані у постійне користування нацпарку «Кармелюкове Поділля».

«Це рішення дозволить зберегти у відносно непорушеному стані природні лісові урочища Вінниччини. Саме тут проходить північно-східна межа поширення дуба скельного, насадження якого мають високу наукову і практичну цінність. Також у великій кількості тут зустрічаються види рослин, занесених до Червоної книги України», — зазначила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Третина території Парку була заповідана ще у 80-х роках минулого століття і набула статус ботанічних заказників державного та місцевого значення. Тут виявлено рослини, занесені до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, а також включені до Додатка I Бернської конвенції та види рослин зі списку CITES.

Основним завданням національного парку є збереження цінних природних комплексів Південного Поділля, що мають важливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

Схвалене Урядом рішення надасть можливість передати Вінницькою ОВА нацпарку «Кармелюкове Поділля» землі для збереження та використання цінних природних територій, а отримання статусу законного землекористувача – забезпечувати парком більш ефективне виконання поставлених державою природоохоронних завдань.