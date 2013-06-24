Ефективна реалізація кліматичної політики вимагає належних спільних зусиль з боку державної влади, міжнародних інституцій та громадських організацій. Щоб виявити основні тенденції у ставленні громадян до цієї теми було проведено соціологічне опитування громадян. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми розуміємо важливість проведення таких досліджень, включно з соціологічними опитуваннями. Саме їх результати не лише дають можливість виявити тенденції у ставленні до кліматичних та екологічних питань, а й можливість зрозуміти, як Міністерство має діяти, та як ті чи інші кліматичні заходи, чи політики сприймаються людьми, на які кліматичні виклики варто звертати більше уваги. При формуванні та реалізації державної кліматичної політики Міндовкілля спиратиметься на результати дослідження», - зазначає заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.

Що показало дослідження?

майже 56% українці знають про зміну клімату та вважають її серйозною проблемою;

майже ⅔ українців та українок відчувають особисту відповідальність за боротьбу зі зміною клімату;

майже кожен мешканець України відчуває вплив зміни клімату на його місцевість: 24,2% відчувають сильний вплив, 64,8% - помірний;

59,5% респондентів вважають, що основними причинами зміни клімату є діяльність людини;

60% респондентів підтримали б збільшення інвестицій в екологічний громадський транспорт.

Результати дослідження свідчать про те, що на рівні цінностей та переконань українці знаходяться в одному просторі з європейськими сусідами, хоча щодо кліматичних практик та екологічної поведінки є над чим працювати.

Дослідження проведено компанією «Соціоінформ» у квітні 2024 року в усіх регіонах України, окрім тих, які знаходяться під окупацією, на замовлення Українського кліматичного офісу.