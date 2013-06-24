Абсолютна більшість українців – 79% – вважають, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами та митницями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Укрінформ.

Лише 11% вважають, що Україна і росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

Як зазначили соціологи, у порівнянні з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) із 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість із 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за «дружні» відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

Також опитування засвідчило, що у всіх регіонах переважна більшість (від 86% на заході до 70% на сході) вважають, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. Крім того, у всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на півдні і сході ще в лютому більшість виступали за «дружні» відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і росією мають бути візи та митниці.

При цьому соціологи вказують, що у розрізі лінгво-етнічних категорій населення України більшість виступають за те, щоб між Україною і росією були закриті кордони з візами та митницями. Навіть серед російськомовних росіян 52% виступають за закриті кордони, а за «дружні» відносини – 35%. І лише 3% стверджують, що Україні і росії слід об’єднатися в одну державу.

На думку заступника директора КМІС Антона Грушецького, результати останніх соціологічних досліджень засвідчують, що в різних аспектах українці остаточно прощаються з російською імперією.

У випадку бажаних відносин з росією українці пройшли умовних три етапи: спочатку в період до 2013 року, тобто до початку Революції гідності, упевнено знижувалася частка тих, хто прагнув об’єднання України і росію в одну державу. Таких ще в квітні 2008 року було 20%, а в листопаді 2013 року – лише 9%. Утім, частка тих, хто відстоював «закриті» кордони, лишалися незмінною на рівні 10-12%, тобто частина українців перейшли від ідеї «об’єднання» до ідеї «дружніх відносин», зазначив експерт.

Із 2014 року ідея «об’єднання» остаточно маргіналізувалася і трималася на рівні 5-6%. Натомість більш упевненої ваги набула ідея «закритих» кордонів, яка, втім, мала 40-45% підтримки до лютого 2022 року і переважала лише на заході, у той час як на півдні і сході продовжувала переважати думка про те, що держави мають бути «дружніми» без віз і митниць (загалом по Україні таких було 45-50%), вказав Грушецький.

Водночас після лютого 2022 року агресивність керівництва росіїі «звичайних» росіян разом із звірствами російської армії поховали і ідею «дружніх» і «зручних» відносин, констатував експерт, додавши, що не тільки на рівні України в цілому абсолютна більшість вважає потрібними візи та митниці з росіянами, але й у всіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від росії, підкреслив він.

КМІС упродовж 6-20 липня 2022 року провів власне всеукраїнське опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.