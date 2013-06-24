Над очищенням української землі від мін та вибухонебезпечних предметів вже працюють понад 150 важких машин для розмінування, 69 операторів протимінної діяльності та понад 4 тисячі саперів. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на форумі Demine Ukraine 2.0. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Станом на 2022 рік 174 000 квадратних кілометрів території були потенційно забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Це для прикладу, більше ніж 8,5 площ Словенії. Разом із партнерами, донорами, експертами, ми зробили величезний крок уперед – понад 35 тис. квадратних кілометрів вдалося обстежити й повернути до продуктивного використання. Сьогодні ми маємо вже більше ніж 150 важких машин для розмінування, понад 4 тисячі саперів та 69 операторів протимінної діяльності, 60 операторів ще проходять сертифікацію», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що мета Уряду – повернути 80% потенційно забруднених територій до продуктивного використання протягом наступних десяти років.

У 2024 році Уряду вдалося відкрити ринок послуг з гуманітарного розмінування. Для допомоги аграріям Уряд запустив механізм компенсації за розмінувальні послуги. Держава покриває 100% вартості таких послуг фермерам. Його принцип полягає в тому, що ділянка виставляється на аукціон у Прозоро, оператори конкурують за надання послуг, а держава покриває вартість розмінування.

«За підсумками 31 аукціонів уже підписані угоди, ми змогли отримати зниження початкової ціни на понад 17%. Економія становила більш як 90 мільйонів. При цьому ми побачили значний попит на ці послуги від аграріїв — понад 190 заявок», - зазначила Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що на 2025 рік у державному бюджеті закладено 1 млрд гривень на програму компенсацій за розмінування агроземель.

«У 2025 році ми також зосередимося на тому, щоб оператори активно долучалися до аукціонів з надання послуг розмінування та на субпідрядах в міжнародних та приватних операторів. Очікуємо на залучення до програми наших партнерів», — додала вона.

Цього року вдалося локалізувати виробництво техніки для розмінування від компанії DOK-ING, яка вже відкрила офіс в Україні. У червні їхня машина MV-4 першою отримала сертифікацію за новими міжнародними стандартами. Також українські компанії працюють над власними розробками. Перша машина для розмінування саме українського виробництва також вже пройшла сертифікацію. Ще одна українська розробка має отримати сертифікат в грудні-січні.

«Щоб українські виробники хотіли створювати вдома, ми маємо низку стимулів. Зокрема, запустили програму 15% компенсації за купівлю українських машин для розмінування. Також ведемо діалог із партнерами, щоб купували обладнання для України саме в Україні, адже до 40% від вартості такої покупки повертається назад у бюджет. А ще це допомагає створювати робочі місця й мотивує виробників інвестувати у свій розвиток», — зазначила Юлія Свириденко.

У цьому році Уряд також уніфікував процес сертифікації операторів протимінної діяльності. Завдяки цьому темпи сертифікації зросли вдвічі. До ухвалення постанови ми мали 30 операторів, нині їх — 69.

Наступним кроком Уряд планує зробити так, аби сертифікуватися можна було практично не виходячи з офісу. Постанова про діджиталізацію цього процесу вже є. На черзі саме технічне рішення, яке очікується вже у наступному році.

Також Уряд і оператори залучають до розмінування сучасні інноваційні рішення — від дронів до штучного інтелекту, від машин дистанційного керування до лазерів. Вони постійно проходять тестування на полігонах й частина розробок показали свою ефективність.

Завдяки аналізу супутникових знімків із залученням штучного інтелекту реалізується пілотний проект у Харківській області, аби дослідити пріоритетність розмінування.

Цього року Уряд офіційно запровадив нову професію — демінер, почав видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю. Також за підтримки UNDP пройшли навчання для ветеранів, які постраждали під час війни й прагнуть розміновувати наші землі. Зараз розпочався другий набір на цю спеціальність й конкурс дуже високий — 10 кандидатів на одне місце.

«Я переконана, що наступний рік буде для нас не менш плідним. Розширюватимемо програму компенсацій і закликаємо долучатися до неї партнерів, продовжимо розвивати інновації, сподіваємося збільшити спроможності українських виробників техніки для розмінування. Наш пріоритет на наступний рік — запровадження принципів Made in Ukraine у розмінуванні. Працюємо над виготовленням власних машин, підвищенням рівня локалізації техніки для розмінування, що вплине на швидкість обслуговування і ремонту, щоб машини навіть після підривів у межах кількох днів поверталися в поля», — підсумувала Юлія Свириденко.