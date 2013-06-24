В Україні близько 30% ветеранів мають статус безробітного.

Про це заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко повідомила в Медіацентрі Україна – Укрінформ «Перемога у цивільному житті: можливості для ветеранів та ветеранок на шляху професійного зростання».

«Роботодавці хочуть приймати ветерана на роботу, оскільки він має хороші лідерські якості, стресостійкість, витривалість, вміння знаходити рішення. Попри це, з досліджень ми бачимо, що близько 30%ветеранів мають статус безробітного», – сказала Дорошенко.

Вона зазначила, що одна з причин, про яку кажуть ветерани, – їм некомфортно повертатися у середовище цивільних чи на попереднє місце роботи, бо вони звикають підпорядковуватися своєму командиру, працювати зі своїми побратимами. Дорошенко зауважила, що частина з них готова відкривати власну справу, розвивати власний бізнес, запрошувати своїх побратимів на роботу.

Водночас, за її словами, хтось хоче працювати як найманий робітник. Заступник виконавчого директора Українського ветеранського фонду наголосила, що для цього роботодавцям потрібно розробляти форми адаптації ветеранів.

«Треба вміти знаходити можливості для ветерана, користуватися новим досвідом, показати йому, що з військової кар'єри можна адаптувати свої компетенції в цивільне життя», – підкреслила Дорошенко.

Від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» переможцями стали вже 500 ветеранів та членів їхніх родин, загалом вони отримають гранти на 220 млн грн.

«61 ветеран та другий з їхнього подружжя визнані переможцями шостої цього року хвилі ветеранського компоненту програми «Власна справа». Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти 27 млн грн. 70% переможців шостої хвилі запросили гранти до 500 тис. грн, двоє - отримають максимальний розмір коштів за цією програмою - 1 млн грн. Загалом вже 500 ветеранів та членів їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранту від старту цього напрямку програми на загальну суму 220 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять понад тисячу нових робочих місць», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Джерело: Укрінформ