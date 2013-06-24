МЗС Польщі знають про плани спільного візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єра Італії Маріо Драгі до Києва і переконані, що троє лідерів не повинні чинити тиск на Президента Володимира Зеленського, аби він пішов на поступки рф.

Про це в ефірі Польського радіоу понеділок сказав заступник глави польської дипломатії Марцін Пшидач, передає Укрінформ.

Зокрема, заступник глави МЗС Польщі зауважив, що у міністерстві знають про наміри Макрона, Шольца і Драгі здійснити такий візит. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда віддавна закликав президента Франції та канцлера ФРН відвідати Київ і на власні очі побачити Бучу та Бородянку.

«Можливо, це змінить їхній підхід. Тому побачимо, який результат принесе цей візит після того, як він відбудеться», - зазначив Пшидач.

Він нагадав, що спочатку погляди президента Єврокомісії та глави європейської дипломатії Урсули фон дер Ляєн та Жозепа Борреля теж були «неоднозначними». Утім, після візиту в Україну вони зрозуміли, «що таке війна».

Польський дипломат зазначив, що він «не має ілюзій”, що ці троє лідерів після відвідання України повністю змінять свої погляди.

«Їх ставлення (до ситуації в Україні – ред.), однозначно, на сьогодні є іншим (ніж Польщі – ред.). Над цим треба працювати, щоб вони дійсно не тиснули на Володимира Зеленського щодо будь-яких поступок», - зазначив заступник глави МЗС РП.

Він наголосив, що не розуміє, чому Україна «повинна щось пробачати росії».

«Можливо, якась із західних країн хотіла б власним коштом дозволити путіну зберегти обличчя», - зауважив заступник глави польської дипломатії.

За повідомленням італійського видання La Stampa, Драгі, Макрон і Шольц здійснять візит до України 16 червня.

Як повідомлялося, польські лідери, зокрема президент Анджей Дудаі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, переконують, що Варшава ніколи не погодиться на міжнародну угоду з рф коштом втрати Україною своїх територій і домовленостей з путіним за спиною української влади.

росія з 24 лютого веде широкомасштабну збройну агресію проти України.