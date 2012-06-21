«Звертаюся до кожного українця — ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні. Ніхто у світі не може самотужки розв’язати проблему коронавірусу, більш того, ніхто ні за кого цього не зробить.

Проскочити не вдасться, настав час особистої відповідальності кожного. Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої, тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусу. Можна скільки завгодно звинувачувати МОЗ, та лише ви самі можете вберегти себе, лише ви можете одягти маску, помити руки та дотримуватися дистанції, а в разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально, звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку інших. Перемогти коронавірус можна лише спільними зусиллями», — саме такими словами, зважаючи на стрімке розповсюдження в Україні COVID-19, міністр охорони здоров’я Максим Степанов з трибуни Верховної Ради намагався достукатися до кожного українця.

Він акцентував, що нині жорсткі карантинні обмеження вводять Велика Британія, Австрія, Іспанія, Німеччина, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медсистеми європейських країн.

«Легко пройти другу хвилю COVID-19 не вдасться, тож зараз зусилля спрямовані на те, щоб пережити її з мінімальними втратами. Як би ми не намагалися збільшити кількість ліжок, все одно є межа. І в разі, якщо заповненість сягне 100%, доведеться застосувати активацію протоколу медичного сортування, з пріоритетом надання меддопомоги хворим з більшими шансами на виживання. Це означатиме, що наша медсистема не витримала», — цитує тривожні слова очільника МОЗ Укрінформ.

Максим Степанов зазначив, що медсистема спроможна виділити під лікування COVID-19 52 тисячі ліжок, це 30% всього ліжкового фонду в країні. І МОЗ працює над їх збільшенням ще на кілька десятків тисяч. Але міністр зазначив, що кількість ліжок не матиме значення, якщо не буде достатньо медперсоналу, лікарів. Наразі МОЗ проводить роботу щодо залучення лікарів інших спеціальностей, студентів вишів та інтернів до боротьби з коронавірусом.

Міністр також поінформував, що мобільні шпиталі можуть розгорнути в Києві, Донецькій та Одеській областях. Місцевою владою визначено, в яких саме локаціях вони можуть розташовуватися. Врахована й сума коштів, необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок на один польовий шпиталь. «Підготовлено відповідні документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які займатимуться облаштуванням мобільних шпиталів у разі потреби», — уточнив він.

Говорив Максим Степанов і про те, що завершено випробування українських експрес-тестів на COVID-19 методом ІФА і стартує їх використання для діагностики коронавірусної хвороби. «Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, які можуть тестувати методом ІФА в нашій країні набагато більше. Другий метод — це експрес-метод визначення на антиген. У наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць», — зауважив міністр.

За його словами, вже є рішення уряду щодо надання додатково мільярда 259 мільйонів гривень саме на тестування. Зокрема, мільярд гривень піде на закупівлю тестів на виявлення антигену на SARS-CoV-2. Це й дасть змогу здійснювати ще один мільйон тестів на місяць. Майже 213 мільйонів використають на розбудову лабораторних потужностей у комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР у лікарнях.