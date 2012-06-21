Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова ніхто не "рятує від відставки", він проявив себе як ефективний антикризовий менеджер.

Про це очільник Кабміну сказав під час пресконференції за підсумками року роботи уряду, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава уряду наголосив: "Максима Степанова ніхто не рятує від відставки... Він працює, робить свою роботу. Критика лунає на адресу багатьох міністрів і зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров’я в кожній країні світу, тому що зараз кризова ситуація".

Прем'єр-міністр додав, що Степанов проявляє себе як антикризовий менеджер і в непростих умовах приймає непрості рішення щодня.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук 17 лютого заявила, що у фракції не виключають обговорення питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова в разі провалу вакцинації від коронавірусу.