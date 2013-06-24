За два роки із часу відновлення малої приватизації Фонд державного майна України провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечило 6,65 мільярда гривень прямих надходжень до державного бюджету. З урахуванням сплаченого ПДВ 1,2 мільярда гривень та зобов’язань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на суму 1,73 мільярда гривень загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 мільярда гривень.

«Відновлення приватизації під час повномасштабної війни — важливий крок, який дає результати. Завдяки прозорим аукціонам державні підприємства переходять у руки нових власників, які інвестують у їх розвиток, створюють робочі місця та сплачують податки. Наприклад, продаж 99 майнових комплексів держпідприємств дав майже 4 мільярди гривень. Це не просто надходження в бюджет, а поштовх для розвитку економіки та створення нових можливостей для українців», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Мала приватизація відіграє важливу роль в економічному відновленні України, — зазначила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило. — Вона активізує залучення інвестицій в економіку та допомагає бізнесу адаптуватися до умов воєнного часу. Кожен приватизований об’єкт, від невеликих адмінбудівель до промислових комплексів, перетворюється на майданчик для започаткування та розвитку бізнесу. Адже нові власники зацікавлені в тому, щоб активи працювали ефективно й давали прибуток. Це стимулює їх вкладати кошти в модернізацію, створювати робочі місця та розвивати виробництво».

За цей час до аукціонів долучилися 2857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні. В середньому щодня відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них становила 4,73 учасника. Стартова ціна об’єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.

«Після відновлення парламентом приватизації держмайна в серпні 2022 року 770 торгів (а це майже 92% торгів), проведених ФДМУ, відбулися на підвищення ціни, тобто англійські аукціони. Через голландські аукціони на зниження ціни держава продала майна на понад 138 мільйонів гривень — це на 7 мільйонів більше від стартової ціни. І майже у 105 разів більше за мінімальну ціну, до якої передбачалося зниження. Такі показники свідчать про цікавість бізнесу до державного майна під час воєнного стану: підприємці конкурують на торгах за активи, підвищуючи їхню вартість. І це дає змогу державі ефективно управляти своїм майном та залучати додаткові кошти до бюджету», — зазначив Сергій Бут, СЕО «Прозорро.Продажі».

Найбільше коштів до бюджету (3,79 мільярда гривень, або 57% загальних надходжень) дав продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств. Серед об’єктів, що знайшли нових власників, — промислова та адміністративна нерухомість, складські комплекси, готелі, транспортні засоби тощо.

Найбільше аукціонів з малої приватизації проведено у Львівській (100), Рівненській (75) та Вінницькій (63) областях. Лідерами за надходженнями до бюджету стали Київ (понад 1,69 мільярда гривень), Львівська (понад 1,17 мільярда) та Одеська (понад 615 мільйонів гривень) області.

Розширення географії приватизації на деокуповані території наприкінці 2023 року стимулювало активність інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. Так, у Харкові після дворічної паузи в серпні 2024-го було проведено два аукціони, які принесли 75,05 мільйона гривень державному бюджету.

Нагадаємо, у вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного вторгнення росії, Кабінет Міністрів відновив малу приватизацію для залучення інвестицій, підтримки економіки та сприяння релокації підприємств. Цьому передувало ухвалення Верховною Радою Закону №2468-IX, який спростив процедуру приватизації.

Джерело:

Міністерство економіки