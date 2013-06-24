Другий з початку широкомасштабного вторгнення приватизаційний онлайн-аукціон вдало завершився продажем майна за ціною майже втричі вищою від стартової. За окреме майно Марилівського місця зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт» (Тернопільська область) переможець торгів запропонував 150 001 000 гривень за стартової ціни 54 324 111 гривень.

«Приватизація набирає обертів. До кінця цього року в межах малої приватизації заплановано до продажу 150 об’єктів, і ми максимально намагатимемося виконати задумане. Отримані кошти посилять бюджет і підуть зокрема на потреби Збройних сил України, — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. — Ми вирішуємо й стратегічне завдання: зменшення держави в економіці, мінімізація невластивих функцій управління майном. Окрім того, приватизація дасть поштовх розвитку економіки».

Мінекономіки нагадує, що 19 вересня на перших з початку широкомасштабного вторгнення онлайн-торгах за ціною майже втричі вищою від стартової було реалізовано окреме майно Кобиловолоцького місця зберігання спирту — за більш ніж 70 мільйонів гривень.