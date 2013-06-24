Суд у справі MH17 підтвердив, що літак «Малайзійських авіаліній» було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

«Суд вважає, що збиття MH17 сталося внаслідок запуску ракети з «Бука» поблизу смт Первомайське», — заявив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

За його словами, суд вважає докази дуже переконливими.

«Суд вивчив фотографії з Тореза, заяви свідка М18, супутникові знімки, перехоплені розмови, фото та відео, а також висновки експертів щодо осколків, вилучених із тіл загиблих і літака, — це все засвідчує, що MH17 справді було збито ракетою з «Бука», — сказав Гендрік Стейнгаюс.

Він зазначив, що наявні неспростовні докази того, що росія мала повний контроль над бойовиками.

Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53 зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.