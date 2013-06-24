Представники Міністерства соціальної політики України увійшли до наглядової ради Проекту надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям або послуги раннього втручання в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вперше в історії надання соціальних послуг в Україні для впровадження проекту застосовується саме така практика – залучення наглядової ради, до якої увійшли представники органів державної влади, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Зокрема, серед членів наглядової ради – Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, генеральний директор Фонду захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде, представники Посольства Великої Британії в Україні, громадських організацій Наглядова рада вже провела установче засідання та визначила подальші кроки реалізації проекту. Перший з них – оголошення конкурсу для надавачів соціальних послуг.

“Прозорість та відкритість у реалізації цього проекту – важливий крок до зміни філософії надання соціальних послуг, що стануть ближчими до людей, яким зараз важче і які потребують якісної, системної соціальної підтримки у своїх громадах. Це абсолютно новий підхід, що дозволить забезпечити нову якість соціальних послуг”, – зазначила Оксана Жолнович.

Проект “Малих грантів” передбачає підтримку та розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад, зокрема:

Формування життєстійкості дітей та їхніх сімей.

Денний догляд для дітей з інвалідністю (підгрупи А).

Супровід під час інклюзивного навчання.

Тимчасовий відпочинок для батьків, які доглядають дітей з інвалідністю.

Соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Транзитне підтримане проживання для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування.

Раннє втручання.

Участь у проекті взяли громади з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Київ. В рамках проекту понад 100 надавачів соціальних послуг, отримають гранти на надання послуг та посилення своєї спроможності як надавачів соціальних послуг. За результатами першого етапу 261 громаду було відібрано для участі у проекті.

Цей проект – унікальна можливість саме для ГО та БО, які вже надають соціальні послуги, так і для тих, які тільки панують цим займатись. Максимальна сума гранту – 60 000 $.

Що пропонує проект?

Вихід на ринок соціальних послуг – стати офіційним надавачем послуг у своїй громаді та розвивати власну організацію.

Адміністрування грантів та робота за державними стандартами – навчання та практичний досвід у впровадженні якісних соціальних послуг.

Супровід від команди ІСАР Єднання – експертні консультації на всіх етапах розвитку організації та реалізації гранту.

Співпраця з органами влади – можливість отримати підтримку та впливати на розвиток соціальної політики.

Фінансування на закупівлю обладнання та техніки – ресурс для покращення матеріальної бази та ефективної роботи.

Можливість впливати на політику – участь у процесах формування механізмів закупівлі соціальних послуг на державному рівні.

Фінансування для соціальних послуг – ресурс на забезпечення діяльності, підвищення кваліфікації команди та навчання.

Проект проходить у два етапи: відбір громад та конкурс надавачів соціальних послуг. Очікується, що вже у червні 2025 року стартує надання послуг у громадах.

Проект впроваджується відповідно до постанови КМУ від 17 січня 2025 р. №40 “«Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання»”.

Цей проект став можливим завдяки підтримці Уряду Великої Британії в рамках проекту "Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації (SPIRIT)", що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, за адміністрування ІСАР Єднання. Зміст не обов’язково відображає погляди Уряду Великої Британії, Уряду України, ЮНІСЕФ, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.