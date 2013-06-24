В українських громадах розпочато реалізацію проєкту фінансової підтримки надавачів соціальних послуг та послуги раннього втручання у вигляді малих грантів. Мета — забезпечити сім’ї з дітьми доступом до необхідних соціальних послуг на місцевому рівні, що сприятиме їхньому добробуту та розвитку. Проєкт буде реалізовано в 11 регіонах України: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Київ. За останні три тижні було отримано 150 заявок від громад з пілотних регіонів.

Відповідний меморандум, що визначає співпрацю в цьому напрямі, підписали Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

«Якісні соціальні послуги у громадах, їхній розвиток та подальше масштабування надзвичайно важливі для підтримки людей, особливо вразливих категорій, в умовах війни. Підтримуючи надавачів соціальних послуг, ми робимо необхідні кроки для посилення інституційної спроможності та зміцнення системи соціального захисту. Такий підхід забезпечує стійке інклюзивне відновлення безпосередньо у громадах, і ми щиро вдячні нашим партнерам за незмінну підтримку», — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За умовами проєкту надавачі соціальних послуг, які відповідатимуть встановленим критеріям, матимуть змогу одержати грантову підтримку до 60 тис. доларів США для реалізації однієї або кількох послуг. Загальний бюджет проєкту становить понад 6 млн доларів США, що дасть змогу підтримати приблизно 100 організацій та сприятиме формуванню ефективного ринку доступних соціальних послуг на місцевому рівні, повідомляє Мінсоцполітики.