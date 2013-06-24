Представники Міністерства соціальної політики увійшли до наглядової ради проєкту надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям або послуги раннього втручання в Україні.

Уперше в історії надання соціальних послуг в Україні для впровадження проєкту застосовують саме таку практику — залучення наглядової ради, до якої увійшли представники органів державної влади, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Серед членів наглядової ради — міністр соціальної політики Оксана Жолнович, генеральний директор Фонду захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко, голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде, представники Посольства Великої Британії в Україні, громадських організацій. Наглядова рада вже провела установче засідання та визначила подальші кроки реалізації проєкту. Перший з них — оголошення конкурсу для надавачів соціальних послуг.

«Прозорість та відкритість у реалізації цього проєкту — важливий крок до зміни філософії надання соціальних послуг, що стануть ближчими до людей, яким зараз важче і які потребують якісної, системної соціальної підтримки у своїх громадах. Це абсолютно новий підхід, що дасть змогу забезпечити нову якість соціальних послуг», — зазначила Оксана Жолнович.

Проєкт малих грантів передбачає підтримку та розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад, а саме: формування життєстійкості дітей та їхніх сімей; денний догляд для дітей з інвалідністю (підгрупи А); супровід під час інклюзивного навчання; тимчасовий відпочинок для батьків, які доглядають дітей з інвалідністю; соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; транзитне підтримане проживання для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування; раннє втручання.

Участь у проєкті взяли громади з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Києва. У межах проєкту понад 100 надавачів соціальних послуг отримають гранти на їх надання та посилення своєї спроможності. За підсумками першого етапу 261 громаду було відібрано для участі у проєкті. Цей проєкт — унікальна можливість для громадських та благодійних організацій, які вже надають соціальні послуги, і тих, що тільки панують цим займатися. Максимальна сума гранта — 60 000 доларів, повідомпяє Мінсоцполітики.