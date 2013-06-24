Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Орест Чемерис і голова наглядової ради Фундації дитячої лікарні та науково-дослідного інституту «Надія» (Фінляндія) Анна-Катерина Бернер підписали меморандум про співпрацю. Мета угоди — реалізація проєкту зі створення реабілітаційного центру для фізичної та психологічної реабілітації українських дітей, які пережили фізичні та психологічні втрати, поранення і травми внаслідок повномасштабної війни.

«Сьогодні ми говоримо про найбільш вразливу категорію українських пацієнтів, які внаслідок війни зазнали психологічних або фізичних травм і потребують реабілітації, — наших дітей. Через війну вони змушені залишати власні домівки та звичний спосіб життя, ховатися від бомбардувань і атак рф у сховищах, а ті діти, які живуть у зонах бойових дій, на жаль, були свідками збройних нападів і переживають вкрай травматичний досвід. Маємо зробити все можливе, щоб допомогти їм якнайшвидше відновитися. Завдяки підтримці та допомозі наших міжнародних партнерів, зокрема фундації «Надія», на базі Львівського медичного університету плануємо створити новітній потужний реабілітаційний центр, в якому маленькі пацієнти матимуть змогу пройти необхідне лікування та реабілітацію», — зазначив Віктор Ляшко. У проєкт входитимуть віртуальна лікарня, реабілітаційний центр та науково-дослідний інститут. Реабілітаційний центр буде центром передового досвіду з якісної медичної реабілітації пацієнтів педіатричного профілю (стаціонарна й амбулаторна фізична та психологічна реабілітація). Віртуальна лікарня послуговуватиметься телемедициною, матиме міжнародну підтримку рівня компетентності та тріаж для амбулаторної реабілітації й використовуватиме в роботі віртуальну платформу. Дослідний і освітній інститут працюватиме над поширенням європейських практик реабілітації для розвитку медичної реабілітації в Україні. Для реалізації проєкту буде застосовано успішний досвід Фінляндії у створенні Нової дитячої лікарні 2017 року. А втілення його в життя в Україні сприятиме створенню та розвитку сучасного реабілітаційного центру, доступного для всіх українських дітей та сімей, де впроваджуватимуть ефективні методики фізичної і психологічної реабілітації, поширюватимуть провідні європейські практики для розвитку медичної реабілітації в Україні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.