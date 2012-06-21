Четверта річниця визволення міста від проросійських незаконних збройних формувань запам’ятається і містянам, і тим, хто змушений від початку гібридної війни шукати тут притулку. Ідеться про 63 родини вимушених переселенців (253 особи), які отримали сертифікати і ключі від квартир. Вручали їх міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш і Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.
Після початку бойових дій до Маріуполя приїхали понад 100 тисяч жителів Донбасу, чиї домівки було зруйновано чи вони опинилися на тимчасово окупованій території. У приморському місті випробували різноманітні варіанти розв’язання актуальної житлової проблеми для переселенців, а один із проектів реалізували спільно з профільним міністерством.
«За системою спільного фінансування держави і міста 50х50 надано 30 мільйонів гривень для придбання 63 квартир. Тож кваліфіковані спеціалісти, в яких місто відчуває велику потребу, отримали ключі від службового житла. Серед них медики і педагоги, правоохоронці й працівники галузі культури.
Вадим Черниш уточнив окремі особливості перспективного проекту. «Цей механізм розробив уряд, він пройшов тестування як пілотний у єдиній громаді Маріуполя. І виявився успішним. Підсумки тепер дадуть змогу нашому уряду й міжнародним партнерам будувати стратегічні плани із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Адже Маріуполь — зразок того, як можна й потрібно розв’язувати цю проблему», — підкреслив він.
Згадані службові квартири для кваліфікованих переселенців — тільки один із кроків, які сприяють забезпеченню житлом цієї категорії населення у приморському місті. Стає у пригоді й досвід Грузії. Тут уже збудували соціальний гуртожиток для переміщених осіб. А завдяки фінансовій підтримці уряду та відрахуванням із міського бюджету в Маріуполі триває будівництво соціального житла: до кінця літа ключі від квартир отримають ще 39 родин.