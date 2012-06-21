Марс, який два тижні тому став житлом для марсохода NASA Perseverance, починаючи з першого березня, наближатиметься до сузір'я Плеяди. Для любителів нічного неба ця подія має прикладний характер. Червону планету буде добре видно на контрастному кольорі небесного відтінку, який дає зоряне скупчення.

Хоча Марс буде добре видно на блакитному тлі Плеяд весь тиждень, але максимальне зближення відбудеться 3 березня. Тоді сузір'я і планета будуть перебувати на відстані 2,6 ° один від одного (це трохи більше, ніж відстань п’яти діаметрів повного Місяця).

Як пише видання The Guardian, це найближча відстань між цими космічними об'єктами з січня 1991 року, тоді вони зблизилися на відстань трьох повних діаметрів Місяця. Наступного разу тільки в лютому 2038 року Марс буде на відстані чотирьох діаметрів Місяця від Плеяд.

Третього березня прекрасний вид на Марс буде гарантований усім, незалежно від того, де знаходиться спостерігач. Також незалежно від місцезнаходження ранній вечір стане найкращим часом для спостереження, тому що з настанням ночі об'єкти зміщатимуться на захід. Марс зараз утворює пряму лінію з двома червоними зірками: Альдебараном у Тельці і Бетельгейзе в Оріоні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»