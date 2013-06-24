Українські піротехніки отримали перші дві машини механізованого розмінування DOK-ING MV-4 та MV-10 виробництва Республіки Хорватія. Їх надано Україні за підтримки фонду американського інвестора Говарда Баффета і спрямовано до підрозділів ДСНС, які працюють на Херсонщині. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Хочу подякувати справжньому другові України Говарду Баффету. На нещодавній зустрічі ми домовилися про участь команди пана Баффета в довгостроковому проєкті з гуманітарного розмінування наших земель. Надалі Україна має отримати ще більше спецтехніки. Для нас дуже важлива експертиза фундації Баффета в розмінуванні, адже вона має багаторічний досвід таких робіт в Колумбії», — заявила урядовиця.

Передані машини можна використовувати для розмінування протипіхотних та протитанкових мін, касетних боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв, а також місцевості із твердим покриттям.

«Для прискорення розмінування нам потрібні легкі та важкі машини розмінування — всього приблизно сотня. Потрібно 380 машин для перевезення особового складу та 330 — для перевезення вибухонебезпечних предметів до місць утилізації. Потрібні кошти на проведення технічного обстеження та очищення територій від мін і снарядів, що не вибухнули. Запрошуємо всі країни-партнери до участі у процесі», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, Говард Баффет пообіцяв, що й надалі братиме активну участь в очищенні України, а також задіє свої контакти та можливості, щоб знайти однодумців у світі, які долучилися б до гуманітарного розмінування нашої країни.

Голова ДСНС України Сергій Крук розповів про переваги використання такої техніки: «Оскільки управління машинами механізованого розмінування відбувається дистанційно, наші фахівці стали більш захищеними від мін-пасток чи боєприпасів зі слідами втручання, вони можуть очищати щільно заміновані території на безпечній для себе відстані».