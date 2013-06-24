Оператори протимінної діяльності можуть взяти в оренду машину розмінування. Два виробники техніки на системній основі пропонують брати їх у тимчасове користування. Таку послугу зокрема пропонує компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GCS. Перший договір підписано з міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

«Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти її в оренду в рази збільшує можливості у протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування сільськогосподарської ділянки, може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми бачимо зростання попиту на оренду подібної техніки, і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування», — сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме супровід під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. У майбутньому передбачено викуп машини.

«Аграрний сектор — один з фундаментів нашої економіки, і кожен день затримки в очищенні територій від мін — це втрати для людей та країни. Я впевнений, що оператори та виробники обладнання мають розглядати оренду як ефективне рішення. Доступ до техніки, навчання й експертиза — все це допоможе зробити нашу країну безпечнішою», — заявив генеральний директор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.

Можливість узяти в лізинг машину розмінування «Змій» пропонує також компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків, повідомляє Мінекономіки.