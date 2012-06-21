Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На 226 кілометрі траси Київ — Одеса біля села Фурманка на Уманщині сталася аварія. Там зіткнулися 5 вантажних та 5 легкових автомобілів і рейсовий автобус сполученням «Варшава – Херсон», в якому перебувало 29 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Три пасажири легкових та вантажних автомобілів з травмами звернулися за медичною допомогою, одну людину госпіталізовано.
Серед причин аварії правоохоронці назвали ожеледицю на проїзній частині, яка раптово виникла внаслідок несприятливих погодних умов.
За фактом ДТП, як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області, відкрито два кримінальних провадження. Одне з них — через аварію внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху, а друге — за фактом порушення стандартів утримання автомобільних доріг у безпечному стані.
Хоч дорога «Київ-Одеса» нині перебуває в достатньо оптимальному стані, цю магістраль через високу аварійність транспорту називають однією з найнебезпечніших в Україні.