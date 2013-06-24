Для України надзвичайно важлива підтримка світового спортивного руху в питаннях привертання уваги до війни, яку веде росія, а також відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, допоки триває російська військова агресія. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це зазначив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний у відеозверненні до учасників дебатів «Заняття спортом у безпечному середовищі» під час засідання Ради Європейського Союзу.

«Війна стала величезним викликом для сфери фізичної культури і спорту, російські війська свідомо руйнують цивільну інфраструктуру України, включаючи спортивні об’єкти. Вже знищено чи суттєво пошкоджено 352 спортивні об’єкти», - сказав Матвій Бідний.

Керівник Міністерства підкреслив, що українська спортивна спільнота продовжує протистояти російській агресії. Вже тисячі спортсменів стали на захист територіальної цілісності держави. Майже 400 представників українського спорту загинули, захищаючи державу.

Матвій Бідний повідомив, що через російську збройну агресію велика кількість українців отримали інвалідність, усі верстви населення отримали страшні фізичні, психологічні та психічні травми. У зв’язку з цим фізкультурно-спортивна реабілітація в Україні набуває особливого значення.

«Ми повинні і готові створити всі умови для їх скорішої адаптації та відновлення шляхом залучення до занять фізичною культурою і спортом, а це можливо за наявності сучасних, інклюзивних, побудованих відповідно до міжнародних стандартів спортивних споруд», - зауважив посадовець.

Також очільник Міністерства наголосив, що з перших днів війни сотні тисяч дітей і молоді виїхали за кордон, серед них майже 30 тисяч вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які формують спортивний резерв. Тому створення умов для повернення дітей та молоді після перемоги є першочерговим завданням для Міністерства.

Матвій Бідний подякував європейським країнам за підтримку у найскладніші часи російської військової агресії.

«Велика кількість спортсменів та тренерів знайшли прихисток за кордоном. Понад 40 країн з усіх континентів прихистили тисячі українських спортсменів та тренерів, надавши прихисток та можливості для тренувань. Десятки спортивних федерацій, сотні клубів європейських країн запросили українських спортсменів і ми надзвичайно вдячні їм за цей вияв справжньої солідарності», - додав керівник Міністерства.