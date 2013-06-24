Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний взяв участь в ефірі національного телемарафону «Єдині новини». Він розповів про Український Дім на Олімпійських іграх 2024, протидію російським гібридним загрозам та про оновлення антидопінгової політики, передає пресцентр Урядовий портал.

Український дім «Volia Space» у Парижі

Матвій Бідний розповів про створення Українського Дому «Volia Space» у Парижі під час Олімпіади. «Головна наша мета на цих іграх – це трибуна для нас, щоб привернути увагу світу через наших спортсменів, через їх героїзм і героїзм нашого народу», – сказав Бідний. «Наше гасло участі в Олімпіаді – це «Will to win» – воля до перемоги. І ми хочемо, зокрема, через Український Дім донести світу нашу волю до перемоги», – додав очільник Міністерства.

«Volia Space» стане головним представництвом України поза Олімпійським селищем, він буде виконувати роль культурного та медійного хабу.

«Зараз ми напрацьовуємо програму та як зацікавити представників міжнародних медіа, щоб там ми могли постійно транслювати наші наративи та показувати українську волю до перемоги», – поділився Матвій Бідний.

«Volia Space» працюватиме у залі Trabendo, що у парку La Villette, поруч із Домами інших країн. «Це буде осередок Олімпійського життя, Олімпійського руху поза спортивними локаціями і Олімпійським селищем. Там будуть доми ще близько 15 країн Європи. «Volia Space» буде знаходитись поруч із Домом Франції», – зауважив Матвій Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту додав, що французька сторона надала допомогу із приміщенням та організацією, а також створила найкращі умови, щоб на цьогорічних Олімпійських іграх працював «Volia Space».

Боротьба проти російської пропаганди у спорті

Матвій Бідний наголосив на важливості боротьби проти російської пропаганди у спорті. «Ми досягли багато, оскільки команди росії і білорусі не братимуть участі в Олімпіаді. Ми продовжуємо активно працювати, щоб жоден російський пропагандист не був допущений», — зазначив очільник Мінмолодьспорту. Він додав, що росія намагається дискредитувати Олімпійські ігри через інформаційні кампанії.

Очільник Мінмолодьспорту також зазначив, чому Україна розглядає участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, як інструмент російської гібридної війни. «Російські атлети, функціонери спорту є частиною системи, яка використовується для розповсюдження державної пропаганди і впливу», — сказав Бідний. «Ми вважаємо їх агентами гібридного впливу, оскільки вони активно беруть участь у просуванні політичного порядку денного країни-агресора через спорт», — пояснив він.

Боротьба проти допінгу

Матвій Бідний розповів про розбудову української антидопінгової інфраструктури та про подальші плани в антидопінговій політиці. «У 2022 році були внесені зміни до українського антидопінгового законодавства, суттєві зміни, які структурували роботу. Ми виокремили Національний антидопінговий центр, створили належну структуру управління… Цього року запрацювали оновлені, погоджені з Всесвітнім антидопінговим агентством, антидопінгові правила», – говорить очільник Мінмолодьспорту.

За його словами, у протидії допінгу багато як наукової, так і політичної та правової роботи. Матвій Бідний анонсував створення інституту допінгового Омбудсмана: «Якщо людина потрапляє в процедуру якихось антидопінгових санкцій, треба дуже чітко розуміти, щоб правильно організувати і вибудовувати систему захисту, треба провести внутрішнє розслідування відповідно до міжнародних правил… Є кілька людей, до яких 24/7 можна зателефонувати: у мене взяли допінг-пробу, як я маю поводитись, які в мене є права, які в мене є обов'язки? Бо це дуже складна і одночасно, регламентована система взаємовідносин. Тому ми також працюємо у цьому напрямку», – зазначив Матвій Бідний.

Очільник міністерства також наголосив на важливості просвітницької роботи серед молодих спортсменів, аби поширювати антидопінгові стандарти.