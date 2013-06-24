Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів про роль спорту в реабілітації військових, міжнародний досвід, важливість створення безбар'єрної спортивної інфраструктури та про визнання військово-технологічного спорту в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Міністра, спортивна реабілітація є одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до активного життя. Україна вже має власний досвід у цьому напрямі й готова ділитися ним із міжнародними партнерами.

«Наші захисники та захисниці заслуговують на повноцінне повернення до життя в суспільстві. І спорт — один із найкращих інструментів для цього. Це підтверджує досвід США та країн Європи, потужні ветеранські спортивні ініціативи, як Invictus Games чи Warrior Games. Однак спорт — це не лише фізичне відновлення, а й можливість сформувати нову спільноту, нові цінності та сенси», — зазначив Матвій Бідний.

Сьогодні в Україні вже діють понад 120 адаптивних клубів «Активні парки – Нестримні» у 17 регіонах. Це не просто спортивні локації, а справжні центри підтримки й соціалізації ветеранів.

Окрему увагу очільник Міністерства приділив темі безбар’єрності. За його словами, створення доступних спортивних просторів — це один із пріоритетів Міністерства.

«Як наголошує перша леді Олена Зеленська, безбар’єрність — це нова суспільна цінність, яка має стати нормальною практикою в усіх сферах життя, зокрема у спорті», — додав Матвій Бідний.

Міністр молоді та спорту України спростував російський фейк про можливість агресорів повернутися в міжнародний спорт під власними прапорами: «Фактичних підстав для того, щоб росіяни і білоруси повернулись під своїми прапорами, на сьогодні нема», – акцентував очільник Міністерства.

Також Матвій Бідний розповів про робочий візит до США. Він відвідав лабораторію Університету Райса, де ознайомився з новітніми технологіями що підвищують працездатність спортсменів та покращують відновлення. Міністр наголосив, що сучасний спорт неможливий без науки та технологій і Україна має рухатися в цьому напрямі.

«Вже зараз в Україні створюється науковий парк OlympicLab — це буде центр спортивних досліджень та інновацій, який об’єднає науку, спортивну медицину та спорт», — зазначив Міністр.

Окремо він розповів про впровадження клубної системи, яка успішно працює в Європі та США. Це модель, де члени клубу – атлети та батьки дітей, самі беруть активну участь у прийнятті важливих рішень щодо функціонування клубу. Впровадження такої системи в Україні сприятиме залученню українців до спорту, покращенню якості надання послуг та створенню сильних локальних спільнот, об'єднаних спільною метою та спортивними вподобаннями.

Обговорили під час ефіру й військово-технологічний спорт, який нещодавно отримав офіційний статус неолімпійського виду спорту в Україні. Це унікальне поєднання інженерії, сучасних технологій та спортивного духу. Військово-технологічний спорт включає змагання з FPV-дронів, керування роботизованими платформами, лазертаг та інші технологічні дисципліни.

В Україні вже створили Всеукраїнську федерацію військово-технологічного спорту, яка затвердила перші правила та проводить консультації щодо подальшого розвитку цього напряму.

«Це унікальна можливість для молоді поєднати спорт, технології та інновації. Те, що ще вчора виглядало як фантастика, сьогодні стає частиною нашої спортивної реальності», — підкреслив Міністр.

На завершення Матвій Бідний наголосив, що молодь і спорт мають стати рушійною силою повоєнного відновлення України.