26 серпня відбулося урочисте відкриття національного молодіжного освітньо-професійного курсу «Державотворець: шлях до відновлення держави». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасників і учасниць привітав Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, звернувши увагу на цінності державотворця.

Очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний також наголосив на темі відновлення, яка є актуальною для Уряду та Міністерства. У червні цього року молодіжний сегмент був вперше представлений під час Ukraine Recovery Conference 2024. І саме під час цієї Конференції Україна підписала та анонсувала 110 міжнародних угод, до виконання яких зможуть долучитися і молоді державотворці.

«Україна має стати країною можливостей для молоді. Уряд сьогодні оновлює державну службу, адже саме вона свідчить про рішучість та відповідальність, цілеспрямованість та ефективність суспільства, які є важливими для відновлення та процвітання», – наголосив посадовець.

Йшлося й про можливості стажування молоді на державній службі та в органах місцевого самоврядування. Також Матвій Бідний акцентував на традиції Міністерства брати на роботу випускників програми «Державотворець». «Запрошую долучитись до команди Міністерства, наших державних установ чи запропонувати свою кандидатуру до складу Молодіжної ради», – зазначив він.

Нагадаємо, метою національної програми «Державотворець» є створення системи особистісного та професійного розвитку молоді в Україні віком від 18 до 35 років, розвиток відповідального лідерства та підвищення рівня громадянської активності молоді.

Програма ініційована Міністерством молоді та спорту України та Всеукраїнським молодіжним центром, реалізується Українською Студентською Лігою та Київською школою державного управління ім. Сергія Нижного за фінансової підтримки БФ «МХП-Громаді», GIZ в Україні та NDI в Україні.