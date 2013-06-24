Перша леді Олена Зеленська взяла участь у щорічному Міжнародному форумі культурної дипломатії, який організували Український інститут і Міністерство закордонних справ України.

«Нам украй важливо не просто говорити про українське, а відмежовувати своє від російського. Це проєкти з деколонізації, коли ми кожне окремо взяте прізвище мусимо буквально відмивати від російського нашарування», — наголосила вона та розповіла про свої проєкти культурної дипломатії. Зокрема, про впровадження аудіогідів українською мовою у провідних пам’ятках світу та створення українських книжкових полиць у світових бібліотеках. Нині вже існує 89 аудіогідів у 47 країнах та понад 200 книжкових поличок у 50 країнах.

Дружина Президента відзначила важливість Глобальної коаліції українських студій, яка дає змогу освітнім закладам усього світу відкривати курси української мови та культури й започатковувати окремі кафедри україністики, конференції, літні школи.

На форумі обговорили зокрема роль культурних відносин на шляху до євроінтеграції та протидію дезінформації. Участь у дискусіях узяли іноземні експерти.

Форум, який об’єднує провідних фахівців України та світу для обговорення ідей, практик, викликів і майбутнього міжнародної культурної дипломатії та культурних відносин, відбувся вп’яте.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на заході, наголосив: «Культурна дипломатія має ∂рунтуватися на системному підході, а вся діяльність має бути об’єднана великою ідеєю. Ми маємо показувати всьому світові модерну Україну, яка перемагає російську агресію».

Глава українського зовнішньополітичного відомства запевнив, що МЗС і надалі активно працюватиме з першою леді над розвитком проєктів, зокрема впровадженням аудіогідів українською мовою у пам’ятках світу, створенням українських книжкових полиць у бібліотеках країн світу та розвитком Глобальної коаліції українських студій.

«Є держави, сильні в кінематографі, інші — в художньому мистецтві. Україна — держава, яка здатна конкурувати фактично на всіх культурних напрямах. І важливий елемент у цій роботі — деколонізація та повернення української прописки нашим митцям та історичним постатям. Це боротьба за наше коріння, самобутність, ідентичність, самоусвідомлення та майбутнє. Культура — елемент безпекової структури держави, яка єднає покоління та націю загалом», — наголосив міністр під час дискусії.

Андрій Сибіга висловив вдячність команді Українського інституту за важливу роботу зі збереження та просування української культури за кордоном, розвитку культурної дипломатії нашої держави. Він анонсував зміни у пріоритетах роботи Українського інституту.

«Перше: Український інститут перегляне географію своїх філій з фокусом на наших західних сусідів та єднання українців за кордоном — і вимушених переселенців, і історичної діаспори. Важливо протидіяти російській дезінформації, допомагати українцям за кордоном берегти ідентичність та зв’язок з батьківщиною. Це висновки за підсумками моїх перших закордонних візитів на посаді міністра. Я відвідав усіх наших західних сусідів і на власні очі побачив, наскільки важлива культурна дипломатія саме тут, поряд, через кордон.

Друге. Переконаний, що Український інститут може і має почати заробляти, ставати рентабельним. Ключ до цього — курси української мови та сертифікація знань», — зазначив він.

Міністр наголосив, що просування української мови у світі — безумовний пріоритет у роботі команди МЗС.

Андрій Сибіга також наголосив, що спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій заплановано розроблення програм запрошення іноземних митців з різних куточків світу в Україну, щоб вони відкривали нашу країну своїм аудиторіям з епіцентру подій не лише через побачене, а й через пережите спільно з українцями. МЗС спільно з МКСК мають намір провести інвентаризацію українських культурних та історичних цінностей за кордоном і працювати над їх поверненням на рідну землю, повідомляє МЗС.