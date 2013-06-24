Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в понеділок взяла участь у публічній дискусії «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС».

Перед початком дискусії віцепрем’єр звернулася до гостей та учасників заходу з такими словами: «Залишається менше двох тижнів до розгляду Радою ЄС наступних кроків щодо розширення Євросоюзу та оцінки нашого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Вважаю, що в цьому контексті наша країна має солідні, чіткі здобутки. Маємо повністю дієздатну антикорупційну інфраструктуру для запобігання і протидії корупції. Ми встановили належні законодавчі рамки, щоб інституційні та правоохоронні функції було реалізовано належно. Тож тепер справа за антикорупційними органами, які мають продемонструвати результати та відповідати найвищим стандартам», — наголосила Ольга Стефанішина.

Вона висловила особливу подяку іноземним партнерам, зокрема експертам, українському громадянському суспільству, всім, хто працює над втіленням реформ, необхідних на шляху України до ЄС.

Під час панельної дискусії спікери обговорили протидію дезінформації та маніпулятивним наративам щодо України в контексті функціонування демократичних інституцій, корупції та верховенства права.

«Ми говоримо про десять років перетворень, натхнених Революцією Гідності. За це важке десятиліття ми побудували незалежні дієздатні антикорупційні інституції. Проте в деяких країнах наративи щодо корупції в Україні майже не змінилися. Ми розуміємо, що є необхідність не лише боротися з ними, а й допомогти нашим партнерам і друзям не піддаватися цим наративам. Хочу наголосити, що Україна — не унікальний випадок. Корупція є скрізь. Гадаю, що головне — підвищувати обізнаність партнерів, але й самим визнавати власні досягнення. Ми пройшли величезний шлях. Можемо експортувати для інших наші досвід і знання, — зазначила Ольга Стефанішина. — Але ми завжди ставили перед собою високі вимоги. І тепер, оскільки процес вступу до ЄС починається і закінчується оцінкою реформ демократичних інститутів, верховенства права, недостатньо створити інституції та зробити їх функціональними — необхідно зробити їх ефективними».

Говорячи про очікування щодо рішень Європейської комісії про переговорну рамку, віцепрем’єр-міністр зазначила, що ключові органи влади держави працюють надзвичайно наполегливо, щоб отримати відповідне рішення вже цього тижня.

«Ми систематично виконуємо всі зобов’язання, які взяли на себе в межах рекомендацій Єврокомісії. Зокрема, 11 березня правоохоронний комітет парламенту схвалив останній очікуваний законодавчий акт, який встановлює адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання. Ми провели величезну роботу з перебудови всього наративу щодо захисту прав національних меншин. І це, вважаю, величезна історія успіху», — вважає Ольга Стефанішина.

З її слів, за останні роки було створено дуже потужну мережу підтримки України. Попереду на Україну чекає десятиліття розвитку, трансформації та постійного оцінювання від ЄС. Віцепрем’єр зазначила, що європейський процес — це процес дорослішання, в ньому не існує легких рішень. За її словами, пошук консенсусу між різними позиціями — невід’ємна частина європейської інтеграції. У контексті цього Ольга Стефанішина відзначила продуктивність взаємодії між іноземними партнерами, українським громадянським суспільством, парламентом, урядом.

Участь у панельній дискусії взяли Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Генеральний прокурор України Андрій Костін та голова Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна.

Організатори заходу — Антикорупційна ініціатива ЄС та Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра