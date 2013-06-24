Днями у польському місті Ряшеві представники МОЗ, Європейської комісії та урядів європейських країн обговорили ключові питання медичної евакуації українців, зокрема логістичні процеси та подальшу співпрацю з партнерами.

«Медична евакуація — важливий напрям спільної роботи України та Єврокомісії. З початку повномасштабної війни Міністерство охорони здоров’я у співпраці з ЄС та міжнародними партнерами організовує евакуаційні рейси для поранених та важкохворих українців. За три роки понад 5200 українських громадян отримали лікування в європейських клініках. Вдячні Європейському Союзу, урядам європейських країн, міжнародним організаціям, зокрема Польщі, яка стала найближчим тилом для українських пацієнтів, за незмінну єдність та солідарність. Завдяки міжнародній підтримці тисячі українців отримують високоякісне лікування у провідних клініках Європи», — наголосив заступник міністра з питань ветеранської політики Олександр Порхун.

Він нагадав, що дії агресора завдали істотної шкоди медичній інфраструктурі України. За три роки повномасштабної війни росіяни пошкодили 2285 об’єктів медзакладів (1984 пошкоджено, 301 зруйновано). Крім того, росіяни пошкодили 242 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 273 знищили та 80 викрали.

Медичний хаб у Ряшеві працює із жовтня 2022 року. Тут перебувають українські пацієнти перед тим, як потрапляють до іншої європейської країни для лікування. У хабі надають необхідні медичні послуги, зокрема скринінгові тести, вакцинацію та психологічну підтримку. Роботу хабу фінансує Єврокомісія, а його діяльністю керує польська організація Polish Center for International Aid (PCPM).

Нині 22 країни ЄС беруть участь у медичній евакуації. Попри виклики війни підтримка ЄС та міжнародних партнерів допомагає рятувати життя і зміцнювати українську медичну систему, повідомляє МОЗ.