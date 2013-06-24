За понад півтора року повномасштабної війни росія пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів України, ще 193 було зруйновано вщент. Російські загарбники продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема й медичної: лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки та інші медзаклади.

Зокрема найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни ворог пошкодив 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, знищив 253 та захопив 125 автівок «екстренки».

Однак, попри всі атаки на медичні заклади та постійні бомбардування ворога, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Насамперед ідеться про об’єкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень. Станом на початок листопада 2023 року вже вдалося повністю відновити 421 об’єкт медзакладів, ще 413 об’єктів — частково. Найбільше відбудованих нині на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Роботи з відновлення української медичної інфраструктури триватимуть і надалі, зазначає МОЗ.