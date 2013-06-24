Уряд врегулював порядок обігу медичного канабісу в Україні, зокрема визначив терміни, для отримання квот на 2025 рік. Як і в які терміни можна отримати квоту? Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До 20 листопада 2024 року суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів мають подати до місцевих державних адміністрацій розрахунок річної потреби в рослинах медичного канабісу, наркотичних засобах та психотропних речовинах на 2025 рік (Додаток 1 до Порядку).

Далі до 1 грудня 2024 року потрібно подати заяву до Держлікслужби на визначення квоти на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, рослин коноплі, садивного матеріалу конопель на 2025 рік (Додаток 2 до Порядку).

Заява на визначення квоти на культивування медичного канабісу на 2025 рік подається субʼєктом господарювання до Держлікслужби до 15 грудня 2024 року.

Квота формується за принципом попиту від бізнесу з урахуванням власного фактичного або запланованого обігу. Ввозити медичний канабіс понад затверджені квоти – заборонено. Проте допускатиметься перерозподіл квот між суб’єктами господарювання виключно в межах затверджених Урядом щорічних квот за умови одночасного письмового звернення суб’єктів господарювання до Держлікслужби.

Право подавати заяву на визначення квоти на обіг медичного канабісу мають тільки суб’єкти господарювання, які отримали відповідну ліцензію.

Після затвердження Кабінетом Міністрів України квот ліцензіат може отримати дозвіл на ввезеннямедичного канабісу в Україну в межах визначеної квоти.

Також оновлений порядок врегульовує інші елементи обігу медичного канабісу, зокрема:

порядок щорічного отримання квот на обіг медичного канабісу,

порядок знищення відходів медичного канабісу,

порядок внутрішнього обліку та інвентаризації медичного канабісу,

порядок звітності про кількість медичного канабісу, ⁠

порядок культивування медичного канабісу.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка оновлює ліцензійні умови, що регулюють всі етапи обігу медичного канабісу.