Висновок про стан здоров’я, зокрема довідка від нарколога і психіатра, – обов’язковий і відповідальний етап на шляху людей, які хочуть дати родину дитині: майбутніх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, патронатних вихователів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На жаль, цей етап асоціюється – і дійсно пов’язаний – із чергами і бюрократією. Тому МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики і Нацсоцслужба за ініціативи Офісу Президента та Першої леді оптимізують процес медичного огляду та впроваджують новий цифровий продукт – медичний висновок щодо результатів медичного огляду кандидата в сімейні форми виховання.

Сьогодні висновок видається лише в паперовій формі після проходження огляду у п’яти лікарів та отримання окремої довідки від психіатра і нарколога. Потім ці документи потрібно подати до служби у справах дітей разом із заявою або завантажити в Дію, якщо кандидат подає заяву онлайн, і пізніше надати оригінали службі.

Планується, що після запуску цифрового висновку медогляд починатиметься з сімейного лікаря або терапевта, які координуватимуть процес і спрямовуватимуть за профільних лікарів лише за потреби.

Увесь процес супроводжуватиметься та фіксуватиметься в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), забезпечуючи прозорий та об'єктивний огляд. Вже за результатами огляду сімейний лікар сформує в системі цифровий медичний висновок.

Цей цифровий документ уможливлює обмін інформацією між медичною та соціальною стороною, і подавати зайві папери не доведеться. А сам медогляд стане швидшим.

Водночас Уряд вже працює над оптимізацією процесу щорічного огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і впровадженням відповідного цифрового медичного висновку.

Представники служби у справах дітей зможуть подати відповідний запит та отримати від ЕСОЗ інформацію про результати обстеження, а кандидати в сімейні форми виховання матимуть повну та прозору інформацію про здоровʼя дитини.