Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак та обстрілів української цивільної інфраструктури, зокрема й медичної, було пошкоджено 1604 об’єкти медзакладів та ще 211 зруйновано повністю. росія цілеспрямовано та системно обстрілює українські лікарні, пологові, амбулаторії, поліклініки тощо.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини. Інформацію щодо Луганщини неможливо отримати в повному обсязі.

Також за цей час російська армія пошкодила 164 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 261 знищила та 125 захопила.

Однак попри системні обстріли й атаки росії в Україні тривають роботи з відновлення української медичної інфраструктури. Зокрема, за понад два роки повномасштабної війни в різних областях України вдалося повністю відновити 512 об’єктів медичних закладів, ще 357 відновлено частково. Найбільше — у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Пріоритетом для держави залишається забезпечення українців високоякісними доступними медичними послугами. Міністерство охорони здоров’я разом з партнерами продовжує працювати над відновленням української медичної інфраструктури, щоб наші лікарі могли повноцінно надавати медичні послуги, а пацієнти мали доступ до потрібної допомоги.

Нині на Сумщині триває будівництво одного з медзакладів, який росіяни зруйнували вщент на початку 2022 року, повідомляє МОЗ.