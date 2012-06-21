На жаль, у столиці, як і в країні вцілому, зростає кількість інфікованих медиків. Серед тих, хто захворів на коронавірус у Києві від початку пандемії – понад 14% медпрацівників – лікарів, медсестер, молодшого медперсоналу. Усього хворих на коронавірус медиків нині в столиці 403.
Про це під час брифінгу 28 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Здебільшого це медики, які контактували із хворими на COVID-19, тими, хто має підозру на це захворювання або з хворими на пневмонію. Тож інфікуються медики переважно на роботі. 17 з них нині лікуються в стаціонарах міста.
Нині у столиці медпрацівникам, які контактують із хворими на вірус, постійно проводять ПЛР-тести. А два дні тому їм почали проводити ІФА-тести. Ними переважно тестують працівників швидкої допомоги, передусім мобільні бригади медиків, які виїжджали до хворих з підозрою на COVID-19.
Столичний голова уточнив, що ІФА – це тест на визначення присутності в організмі антитіл до коронавірусу. І додав, що до кінця цього тижня такі тести зроблять усім медикам пологових будинків Києва. Така робота вже триває.
Відділ новин
«Урядового кур’єр