Стрес вражає все більше і більше людей. Багато хто живе з хронічним стресом, що може перерости у небезпечні захворювання. Однак фахівці виявили, що від стресу можна розробити вакцину.
Спочатку експерти провели дослідження і з'ясували, що жителі сіл, хто часто контактує з природою, менш схильні до ризику стресу. З'ясувалося, що вся справа у бактерії, яка живе в землі. Цей мікроорганізм Mycobacterium vaccae відносять до жирів.
Вчені випробували бактерію на гризунах. Ті тварини, яким ввели її, змінили свою поведінку, ніби їм ввели сильні антидепресанти. Бактерія робить тривалу протизапальну дію на мозок, зменшуючи симптоми стресу, і може навіть запобігти посттравматичними розладам.
Медики впевнені, що на людину бактерія зробить той же ефект. Зараз експерти займаються тим, щоб зробити вакцину. Вони впевнені, що в землі можна знайти не тільки ліки від стресу, але і безліч інших, адже в грунті живе величезна кількість мікроорганізмів, більшість з яких досі не вивчені людьми. Вчені заявили, що це величезний крок в лікуванні психічних захворювань. Вони вважають, що подальше дослідження дозволить лікувати не тільки від стресу, але і від інших захворювань психіки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»