Днями в Києві підписано меморандум про співпрацю між Міністерством охорони здоров’я, Національною службою здоров’я та громадською організацією «Простір можливостей». Цей документ закладає основу для системного підходу до підготовки медичних працівників для роботи з ветеранами війни та їхніми родинами.

«Навчання медиків роботи з ветеранами — інвестиція в майбутнє, де кожен герой і його родина матимуть підтримку, на яку заслуговують. Разом ми будуємо новий стандарт взаємодії та довіри», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Мета меморандуму — об’єднання зусиль державних установ та громадського сектору. Співпраця має на меті: забезпечення єдиного підходу до підготовки медичних фахівців для роботи з ветеранами; налагодження типових алгоритмів взаємодії фахівців різних галузей і перенаправлення ветеранів; розвиток комунікативних навичок медиків для ефективної взаємодії з ветеранами та їхніми родинами; підтримку адаптації ветеранів через задоволення їхніх специфічних потреб.

«Ми розуміємо, що турбота про ветеранів — це більше, ніж просто надання медичних послуг. Це про емпатію, розуміння їхніх потреб. Завдяки нашій співпраці створимо систему, яка працюватиме для людей», — переконана голова правління ГО «Простір можливостей» Оксана Коляда.

Першим кроком в реалізації меморандуму стане чотириденне офлайн-навчання для медичних працівників на платформі НСЗУ за підтримки програми реінтеграції ветеранів IREX in Ukraine, яке проходитиме в Києві.

«Для нас важливо, щоб система охорони здоров’я відповідала потребам кожного, особливо тих, хто захищав нашу країну. Ця співпраця — крок до створення якісних, доступних і чутливих до потреб ветеранів медичних послуг», — наголошує голова НСЗУ Наталія Гусак, повідомляє МОЗ.