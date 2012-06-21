Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Аритмія вітчизняної медичної системи призвела до того, що пацієнтам у медичних закладах уже не радіють. Навпаки, ті, хто з певних причин змушені звертатися до лікарів за допомогою, нерідко зіштовхуються там із байдужістю і навіть черствістю. Несподівано у кінці лікарняного коридору зблиснуло світло: держава вирішила покласти край цьому неподобству й платити лікувальним закладам і лікарям не за їхні наукові ступені та посади, а саме за ставлення до пацієнтів і якість надаваної ними медичної допомоги. Віднині кошти «підуть» за пацієнтом у поліклініки та спеціалізовані заклади.
Нові правила гри держава закріпила у договорах Національної служби здоров’я з комунальними закладами, які всі без винятку увійшли в реформу. На Полтавщині відповідні пропозиції від НСЗУ про укладання договору отримали 64 медичні заклади.
Згідно з цією пілотною програмою, що стартувала в Україні у квітні, лікарні області отримають понад 1,6 мільярда гривень протягом року. Ефективні лікарні, які на власний розсуд обиратимуть земляки, отримали змогу збільшити своє фінансове забезпечення за новою системою. Орієнтовно у 40% медзакладів уже збільшився бюджет, порівняно з минулим роком. Істотно своє фінансове становище, завдяки якісному лікуванню, поліпшили, наприклад, Лубенська ЛІЛ — на понад 205% і Решетилівська ЦРЛ — на понад 200%. Спеціалісти стверджують, що такі результати Полтавщина показала завдяки оптимізації лікувальної мережі. Тепер НСЗУ фінансує ці медзаклади за підвищеним тарифом.