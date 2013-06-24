До закладів охорони здоров’я надійде 52 генератори потужністю від 18 до 240 кВт для повноцінної та безперебійної роботи в разі блекаутів. У разі аварійного відключення електроенергії генератори спрацьовуватимуть автоматично та постачатимуть напругу в мережу. Тож медзаклади зможуть продовжувати надавати медпослуги пацієнтам за будь-яких умов. Обладнання закуплено у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Екстрене реагування на Сovid-19 та вакцинація в Україні».

Генератори розподілять у дев’ять областей: Житомирську, Кіровоградську, Київську, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Черкаську, Чернігівську та Хмельницьку. У переліку медзакладів — лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги тощо.

Натепер заклади охорони здоров’я України мають майже 11 200 генераторів. Проте атаки росії на енергетичну інфраструктуру посилилися, і це створює додаткові виклики й навантаження для медичної системи. Тож забезпечення медзакладів обладнанням для безперебійного живлення триває у всій Україні, повідомляє МОЗ.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я