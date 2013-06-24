Міністерство охорони здоров’я за активної підтримки Міністерства цифрової трансформації працює над забезпеченням цифрової безбар’єрності. Нині 2058 медичних закладів України мають змогу користуватися швидкісним інтернетом та засобами доступу до нього.КУ закладах встановлено Wi­Fi­мережі, завдяки яким медичні працівники можуть швидко та безперебійно вносити дані в електронну систему охорони здоров’я.К

Розширення інтернет­мережі полегшує доступ пацієнтів до цифрових сервісів. Це, до прикладу, дає змогу людям, особливо жителям сільської місцевості, долучитися до державної програми «Доступні ліки». Програма пришвидшує отримання життєво необхідних ліків проти серцево­судинних хвороб, діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету, а також для профілактики інсультів та інфарктів. У межах цієї програми реімбурсації виписано вже понад 70 мільйонів електронних рецептів. Отримати електронний рецепт можна дистанційно.

Доступ до інтернету дає змогу впроваджувати й інші високоякісні електронні сервіси в галузі охорони здоров’я. Це зокрема телемедичні рішення, за допомогою яких відновлюються пацієнти з нейросенсорними порушеннями, електронне документування реабілітаційного процесу з використанням МКФ тощо.

Напрям реалізують у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору та послуг в Україні. Стратегію безбар’єрності розроблено з ініціативи першої леді Олени Зеленської, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.