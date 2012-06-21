Дипломи міжнародного зразка, подарунки і яскраві враження привезли на Дніпропетровщину з Праги вихованці павлоградської дитячої музичної школи №1. Діти стали лауреатами Міжнародного фестивалю-конкурсу «Мелодія зимової Чехії». На ньому виступають творчі колективи різних жанрів: академічні й народні хори, вокальні й хореографічні ансамблі, солісти народного і класичного танцю, оркестри та ансамблі струнних, духових і народних інструментів, фольклорні колективи. Запрошують учасників від 6 до 26 років, які мають пройти конкурсний відбір і виступити перед великою аудиторією в одному з концертних залів Праги. У складі журі фестивалю — заслужені діячі культури і мистецтва Чехії та Європи. Саме вони визначають, кому дістанеться Гран-прі в розмірі 1000 євро і хто стане лауреатом конкурсу.
Цього року на «Мелодію зимової Чехії» з’їхалися понад півсотні обдарованих дітей із різних країн світу. Юні таланти з українського Павлограда посіли перше та друге місця в різних номінаціях. Як повідомили в управлінні культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, першою у номінації «Образотворче мистецтво» стала Ксенія Шкарупа. Дівчина представила на конкурс п’ять робіт, виконаних маслом і гуашшю.
В іншій номінації друге місце дісталося фортепіанному дуету Дарини Єрьоміної і Єлизавети Коваленко. Дівчата виконували «Полювання» Д. Шостаковича та «Джазовий вальс» О. Хромушина. «Це була наша перша зарубіжна поїздка — дебют став успішним. Дівчата зрозуміли: якщо наполегливо працювати, можна всього досягти. Це була не тільки участь у конкурсі, а й культурна екскурсія. Ми побували в Будапешті, Кракові, Празі та Відні. Емоції переповнювали. Вразила велич храмів, костьолів, музеїв», — сказала викладач Вікторія Осіння.