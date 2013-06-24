Німецький автовиробник Mercedes-Benz оголосив про те, що йде з росії, та продаж часток у місцевих дочірніх компаніях дилерському холдингу «Автодом».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфаксз посиланням на російське представництво концерну.

Будуть продані, зокрема, частки в АТ «Мерседес-Бенц РУС», ТОВ «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус» (завод у Підмосков'ї), ТОВ «Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ТОВ, ТОВ «Мерседес-Бенц Капітал Рус». Завершення угоди ще підлягає схваленню всіма відповідними органами.

російський мінпромторг пообіцяв підібрати «Автодому» нового технологічного партнера. Очікується, що тепер ця компанія здійснюватиме технічне обслуговування автомобілів Mercedes-Benz, проданих раніше на російськомуринку.

Як повідомлялося, Mercedes-Benz Group AG на початку березня, останнім з європейських автовиробників, оголосив, що призупиняє експорт та виробництво автомобілів у росії. Незадовго до цього Daimler Truck Holding AG, яка була виділена з Mercedes-Benz у грудні 2021 року, також заявила, що припинить діяльність у росії і перегляне перспективи спільного підприємства з «КАМАЗом» у Набережних Челнах.

24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Західні компанії йдуть з російського ринку. Демократичні країни світу чинять тиск на рф та водночас всебічно допомагають Україні.