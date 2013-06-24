Американська компанія Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut, продає своє майно в росії та повністю покидає ринок країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві компанії.

«Минулого місяця Yum! завершила передачу власності усього майна франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який розпочав процес ребрендингу локацій не-Yum! концепцією. Компанія також перебуває на завершальному етапі передачі прав власності на свої ресторани KFC, систему операційної діяльності та материнські права франшизи, в тому числі на мережу франшизних ресторанів, місцевому оператору», - заявили у компанії.

Зазначається, що раніше компанія вже закрила усі російські ресторани, які перебували у її власності, припинила інвестиції та зусилля із розбудови ресторанів, а також перенаправила усіх доходів від діяльності у росії на гуманітарні потреби. “Після завершення операції з KFC, Yum! Brands має намір повністю покинути росію”, - наголошується у заяві.

Додамо, що раніше у росії працювало більше ніж 1,1 тис. закладів KFC та близько півсотні ресторанів Pizza Hut.

Загалом у Росії працювало близько 50 ресторанів Pizza Hut та понад 1,1 тис. точок мережі KFC.