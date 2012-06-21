У соціальних мережах стартував флешмоб за участі мешканців тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини, які задля припинення гібридної війни і повернення миру виступають за введення миротворців ООН на територію Донбасу. Люди вже зрозуміли, хто є головним ініціатором, куратором і спонсором цієї підлої війни, а тому переконані: як тільки міжнародні миротворчі сили візьмуть під контроль державний кордон України з Росією, припинивши нарешті постачання від сусідів зброї, боєприпасів, пального, найманців-маргіналів та кадрових військових «іхтамнєт», давноочікуваний мир справді стане реальністю. Аби приєднатися до флешмобу «Зроби Мир своїми руками», його потенційним учасникам пропонують зробити фотографії гасла-підтвердження згаданої позиції: «За миротворців ООН» і викладати їх в інтернет. Досі до акції, попри певну небезпеку(проросійські окупантські адміністрації підтримують прагнення Кремля під виглядом миротворчих сил ввести російські війська) вже почали приєднуватися мешканці Донецька, Єнакієвого, Харцизька, Макіївки, Жданівки, Іловайська, Старобешевого.
Перспективи введення миротворців для припинення бойових дій на Донбасі та встановлення тут миру вивчав і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, який нещодавно побував у Донецькій області і спілкувався на цю актуальну тему з місцевими жителями. За його спостереженнями, після початку Кремлем навесні 2014 року «захисту російськомовного населення» на сході України, зараз більше ніде у всьому світі згадана категорія людей не зазнає подібних трагедій і поневірянь, як у зоні спровокованої гібридної війни. «Цікаво, що всі, з ким довелося зустрічатися, розмовляють російською мовою і, очевидно, вони етнічні росіяни. Причому ці люди чітко заявляють: вони жили і надалі хочуть жити в Україні, а ще дуже прагнуть до миру», – зазначив Курт Волкер.