Мешканці прифронтових територій отримають гроші на придбання твердого палива. Відповідна постанова сьогодні була ухвалена Урядом. Нею передбачається надати одноразову виплату в розмірі 21 тисячі гривень вразливим домогосподарствам прифронтових (прикордонних) громад на придбання твердого побутового палива. Всього на цей гуманітарний проект передбачено 1,2 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Першочергово допомогою будуть охоплені мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення. Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Програма грошової допомоги реалізується за фінансової підтримки УВКБ ООН.

Відповідний акт було розроблено Мінреінтеграції у межах виконання Плану першочергових заходів щодо стабілізації життєзабезпечення населення на територіях, де ведуться бойові дії. Цей План був затверджений розпорядженням Уряду від 25 червня 2024 року № 583-р.

Реалізація акта дозволить забезпечити потреби вразливих категорій населення прифронтових територій у побутовому паливі в зимовий період.