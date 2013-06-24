Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Уряд. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мешканці територій, де ведуться/велися бойові дії, зможуть безкоштовно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Йдеться про порубкові рештки, які залишаються після вирубки.

Заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним.

Інформування населення про можливість самостійної лісозаготівлі проводитимуть місцеві військові адміністрації (органи місцевого самоврядування).

Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану і протягом 6 місяців із дня його припинення або скасування.

Відповідний акт було розроблено Міндовкілля на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами робочої поїздки до Донецької області. А також на виконання протокольного доручення наради з гуманітарного реагування в Харківській області, яка проходила під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.