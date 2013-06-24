Мінцифри презентувало драфт Стратегії розвитку екосистеми інновацій в Україні. Це попередня версія програми технологічних змін у нашій державі. Тепер кожен може долучитися до обговорення стратегії. За його підсумками сформується фінальний план змін.

Стратегія визначає пріоритетні інноваційні сфери: defense tech, штучний інтелект, FinTech, Green Tech, AgriTech, Кібербезпека, Інду стрія 4.0.

«Україна посідає 49-те місце у світі за рівнем розвитку інновацій, але має потенціал увійти в ТОП-10. Для створення стратегії ми вивчали досвід Естонії, Швейцарії, Швеції, Ізраїлю та інших передових країн. Бачимо величезні перспективи в напрямах defense tech, агротек та gov-tech. Реалізація стратегії допоможе створити нові робочі місця, розвинути цифрову державу та забезпечити економічне зростання», — підкреслив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стратегія складається з десяти пакетів ініціатив у різних сферах діяльності. Це зокрема розвиток культури інноваційного підприємництва, програми для створення та акселерації стартапів, інноваційна трансформація малого та середнього бізнесу, високотехнологічний експорт.

Розробляли документ на платформі Центру економічного відновлення за експертної допомоги консалтингової компанії CIVITTA. Долучилися державні інституції, інвестиційні фонди, організації інкубаційно-акселераційної підтримки, бізнес-асоціації, освітні заклади та науковці.

«В Україні понад 2000 стартапів. До повномасштабного вторгнення українська інноваційна екосистема активно розвивалася. Нині українські інновації стоять в обороні миру та порятунку людей. Галузь потребує розвитку та підтримки держави. Стратегія допоможе із цим», — запевнив партнер CIVITTA Юрій-Володимир Блавт.