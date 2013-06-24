У липні 2024 року Україна експортувала товарів на зовнішні ринки майже на 3 млрд дол. Зокрема, зафіксовано новий рекорд у металургійній галузі — 219 тис. тонн напівфабрикатів із заліза експортувала Україна в липні. Це найкращий показник за часи війни.

«Майже на 3 мільярди доларів Україна експортувала товарів у липні нинішнього року. Проте фізичний обсяг експорту в липні на 0,6% менший, ніж у червні. Загалом у липні порівняно з попереднім місяцем український експорт зріс на 9%. Найбільшим торговим партнером України залишається ЄС — 56% експорту з України припадає саме на європейські ринки. Лідерські позиції серед країн-імпортерів продукції з України поза Європейським Союзом займають Китай, Єгипет, Туреччина та Індія, а також країни Середземномор’я», — зазначивзаступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

В аграрному секторі Україна експортувала в липні:

— пшениці — 1,58 млн тонн, що майже вдвічі більше, ніж торік у липні;

— ріпаку — 277 тис. тонн, що на 13,5% більше, ніж торік у липні;

— ячменю — 580 тис. тонн, що майже вдвічі більше, ніж торік у липні;

— кукурудзи — 1,56 млн тонн, що на 44,4% менше, ніж у червні.

Серед промислової продукції у структурі українського експорту переважають:

— руди та концентрати залізні — 229 млн доларів (2,5 млн тонн);

— меблі — 37,9 млн дол. (18,9 тонн);

— напівфабрикати із заліза — 219 тис. тонн (109,4 млн дол.), що на 83,1% більше, ніж у червні.

За видами транспорту Україна поставила товарів на зовнішні ринки в липні:

— морським транспортом — 6,25 млн тонн, на 0,4% менше, ніж у червні;

— залізничним транспортом — 2,6 млн тонн, на 3% менше, ніж у червні;

— автомобільним транспортом — 825 тис. тонн, що на 5,5% більше, ніж у червні.

Джерело: Міністерство економіки