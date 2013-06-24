Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 36,2% у січні — вересні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

Загалом експортували 99,3млн тонн. Про це повідомилаперший віцепрем’єр-міністр— міністр економіки ЮліяСвириденко.

«За останні три кварталими експортували майже 99,3млн тонн продукції на суму$28,9 млрд, що на 6% більше, ніж за попередній періодторік. Маємо найбільший заквартал виторг — $3,2 млрд,хоч і є скорочення фізичнихобсягів експорту», — зазначила Юлія Свириденко.

Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка підкреслив, що гарні показникиспостерігаються в металургії за підсумками дев’яти місяців 2024 року. Зокрема, значно зріс експорт: напівфабрикатів із заліза — 1,5 млн тонн(+65,5% до аналогічного періоду торік); плоского прокату —1,1 млн тонн (+86,2%); труб —338 тис. тонн (+52,2%); залізної руди — 25,2 млн тонн (майже вдвічі більше, +99,6%); цементу — 1,3 млн тонн (+31%).

Традиційний лідер в експорті — продукція сільськогосподарської галузі. Найбільше задев’ять місяців Україна поставила на зовнішні ринки:

кукурудзи — 25,2 млн тонн (+16,2% ) до аналогічного періоду торік);

пшениці — 16 млн тонн (+42,4%); соняшникової олії — 4,6 млн тонн; шроту — 3,6 млн тонн; м’яса птиці — 334 тис. тонн на $708 млн; соків — 82 тис. тонн на $160 млн (+65%).

«У вересні почався сезон цукроваріння, і маємо відновлення експорту цукру. За вересень Україна експортувала24,7 тис. тонн цукру на $127млн.

Усього з початку рокуекспортовано цукру 476 тис.тонн на суму $282 млн.

Зростання в обсягах становить 60%порівняно з аналогічним то-рішнім періодом», — зазначивТарас Качка, повідомляє Мінекономіки.