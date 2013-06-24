Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою парламенту Португалії — Асамблеї Республіки Аугушту Сантушем Сілвою, який перебував у Києві з візитом на чолі парламентської делегації.

Глава держави подякував Аугушту Сантушу Сілві, парламенту й уряду країни за ухвалені рішення та практичні кроки на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф. Було відзначено важливість підтримки Португалії рішення про надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС, євроатлантичного курсу України та зміцнення ЗСУ.

Володимир Зеленський висловив подяку Португалії за надання прихистку десяткам тисяч українців, які були змушені шукати порятунку від війни. «Найголовніше, що я хотів би подякувати вашому суспільству, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці України та українців. Це дуже важливий сигнал віри в Україну», — зазначив він.

Президент України обговорив з Головою Асамблеї Республіки взаємодію між Україною та Португалією на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО. Глава держави наголосив на важливості початку переговорів до кінця нинішнього року про вступ до ЄС. «Це стане потужним стимулом для українського суспільства й українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

Президент окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО, зокрема щодо створення механізму дієвих безпекових гарантій на період до набуття нашою державою членства в Альянсі.

Окрему увагу було приділено імплементації української формули миру. Президент подякував за підтримку Португалією мирних ініціатив нашої держави, зокрема в межах ООН.

«Україна зацікавлена в залученні якомога ширшого кола країн до проведення Глобального саміту миру», — зазначив глава держави. Він висловив сподівання, що Португалія активно підтримає зусилля України з підготовки саміту миру.

Володимир Зеленський подякував за надану Португалією безпекову підтримку, зокрема передачу танків Leopard 2. Він поінформував делегацію португальського парламенту про першочергові потреби українських захисників у контексті підготовки до контрнаступу. Президент висловив сподівання, що уряд і парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій.

Під час зустрічі наголошували на налаштованості нашої держави на зміцнення політичного діалогу з Португальською Республікою. Було окремо обговорено двосторонні заходи високого рівня на найближчий час.

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