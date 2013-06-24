Єдина реальна гарантія безпеки для України, а також стримувальний чинник подальшої агресії росії проти нашої країни та інших держав — лише повноправне членство України в НАТО. Про це йдеться взаяві Міністерства закордонних справ з нагоди 30-річчя із часу підписання Будапештського меморандуму.

«5 грудня 2024 року виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум. Цей документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї.

Однак у 2014 році російська федерація, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, брутально знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала агресію проти України, що 2022-го переросла в повномасштабне вторгнення. Ці дії — відверте порушення міжнародного права, зокрема Статуту ООН, який зобов’язує держави поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн та ґрунтується на принципі незастосування сили або погрози нею.

Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії російської федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не було проведено навіть передбачених документом консультацій, які Україна неодноразово намагалась ініціювати.

Порушення росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння. Натомість бачимо активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали.

Невиконання Будапештським меморандумом функцій спричинило катастрофічне зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн і регіонів, зокрема Європи, євроатлантичного простору, Центральної й Південно-Східної Азії, Близького Сходу та міжнародного миру і безпеки загалом.

Сьогодні Будапештський меморандум — пам’ятник недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень. Він має слугувати нагадуванням нинішнім лідерам країн євроатлантичної спільноти про те, що розбудова європейської архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал.

Ненадання Україні в 1990-х роках реальних дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася москва. Цю помилку слід виправити. Україна має отримати чіткі юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру і безпеки.

Звертаємося до США і Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, Франції й Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки.Ми переконані, що єдина така реальна гарантія безпеки для України, а також стримувальний чинник подальшої агресії росії проти України та інших держав — лише повноправне членство України в НАТО.Маючи за плечами гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.

Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння.

30-річчя із часу підписання Будапештського меморандуму — слушна нагода для дієвого кроку до приєднання України до Вашингтонського договору», — йдеться в заяві МЗС.

Джерело: Міністерство закордонних справ