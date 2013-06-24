Спікер латвійського Саейму пообіцяв у Києві, що Латвія та ЄС допомагатимуть Україні незалежно від того, скільки це коштує і як довго триватиме

Латвія — приклад незламної рішучості в допомозі Україні, бо чудово розуміє сутність кремлівського режиму і масштабність загрози, яку становить росія. Про це під час зустрічі з новообраним спікером Саейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом заявив Президент Володимир Зеленський. Глава держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні від Латвії в умовах повномасштабної війни з росією.

Президент України поінформував спікера Саейму Латвії про розвиток ситуації на передовій та відзначив важливість оперативного ухвалення партнерами рішень про забезпечення ключових безпекових потреб нашої держави, повідомляє пресслужба ОПУ.

Під час зустрічі було наголошено на важливості ролі Латвії як адвоката європейської та євроатлантичної інтеграції України серед партнерів у ЄС і НАТО.

«Хочу подякувати вам за те, що ви активно працюєте разом з іншими партнерами та об’єдналися задля досягнення нашої спільної амбітної мети», — наголосив Володимир Зеленський. Президент України висловив сподівання, що така підтримка нашої держави допоможе сформувати сприятливі передумови для вступу в ЄС і НАТО, щоб набути членства в організаціях у максимально стислі терміни, щойно обставини це дозволять.

У Києві Едвардс Смілтенс та група латвійських парламентарів, які його супроводжували, зустрілися із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Сторони обговорили фінансову та гуманітарну допомогу, а також продовження санкційної політики проти росії. Денис Шмигаль наголосив на необхідності запровадження обмежень в галузі російської атомної енергетики. Учасники зустрічі порушили питання постачання систем ППО та притягнення до відповідальності вищого російського керівництва.

Латвійського колегу прийняв і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. «Саейм Латвії — один з перших парламентів у світі, який підтримав Україну на рівні дуже важливих політичних рішень, зокрема визнання того, що відбувається в Україні, геноцидом українського народу та визнання російської федерації державою-терористом», — сказав Руслан Стефанчук. Він повідомив, що обговорив з Едвардсом Смілтенсом питання подальшої співпраці між двома парламентами, зокрема в частині підтримки України на шляху до Європейського Союзу та НАТО, відповідальності росії за злочин агресії проти України, питання міжнародної ізоляції рф та посилення санкцій проти країни-агресора.

Виступаючи перед народними депутатами України, спікер латвійського парламенту звернувся до них українською мовою, висловивши повагу до депутатів, а також до українців, які, прибувши до Латвії, вивчають її мову з першого дня.

Він запевнив, що політична, військова, фінансова та гуманітарна підтримка Латвії триватиме.

«Незалежно від того, скільки це коштує і скільки часу це займе. Ми з нашими партнерами чітко й рішуче одностайні: ми не втомимося», — підкреслив голова Саейму.